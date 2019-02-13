الأشانتي الغاني يفوز على زيسكو الزامبي في مجموعة الهلال

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الخليج 365 :
حقق الأشانتي الغاني الفوز على نظيره زيسكو الزامبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأربعاء” في بطولة الكنفدرالية.
ورفع الفريق الغاني رصيده إلى ثلاث نقاط بعد خسارة في المرحلة السابقة أمام الهلال السوداني، أما زيسكو فتوقف في محطة ثلاث نقاط.
يشار إلى أنّ الهلال السوداني سيواجه زيسكو في المرحلة القادمة من البطولة.
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