الأمم المتحدة: 4 ملايين جنوب سوداني تشردوا جراء الحرب

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن الحرب المندلعة، منذ 2013، في دولة جنوب السودان، شردت حتى يناير الماضي، أكثر من 4 ملايين شخص، وقال بيان صادر عن مكتب تنسيق العمليات الإنسانية الأممي، إن الوضع الغذائي بالبلاد بدأ في التدهور منذ نهاية العام 2018.

وأوضح البيان أن عدد المعرّضين لنقص الغذاء، نحو 5.2 مليون شخص، 30 ألفاً منهم مهدّدون بالمجاعة.

ووفق المصدر نفسه، فإن المنظمات العاملة في مجال توصيل المساعدات الإنسانية بدولة جنوب السودان، تعرضت في ديسمبر الماضي، لـ35 حادثة اعتراض، تم بموجبها منعها من الوصول للمدنيين المتضررين من الحرب.

وقد تعهدت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان، مراراً، بالعمل على حماية منظمات الغوث الإنساني العاملة في مجال توفير المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الحرب.

وتشير آخر إحصاءات الأمم المتحدة إلى مقتل نحو 100 من عمال وموظفي الإغاثة في أنحاء متفرقة بـ”جنوب السودان”، وذلك منذ اندلاع الاشتباكات بين الحكومة والمعارضة المسلحة في ديسمبر 2013.

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