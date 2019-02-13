الوطني يبتدر لقاءات مع دبلوماسيين أفارقة لتنويرهم بالأوضاع

ابتدر حزب المؤتمر الوطني الأربعاء، سلسلة من اللقاءات مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة بالبلاد، بغرض تنويرهم بمستجدات الأوضاع بالبلاد والجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار على الصعيدين السياسي والاقتصادي .

والتقى أمين أمانة أفريقيا بالمؤتمر الوطني، الصادق محمد علي، سفيري دولتي رواندا وكينيا كلاً على حدة.

وقال الوطني بحسب الشروق – إنه يقصد من وراء اللقاءات وضع دول المنطقة في الصورة، وإطلاعهم على ما يجري في البلاد في إطار تشاور السودان مع محيطه الإقليمي، خاصة الدول الأفريقية لما تمثله من أهمية بالنسبة للسودان.

وأبدى السفراء تفهمهم للظروف التي تمر بها البلاد، وأكدوا دعمهم لجهود السودان في تحقيق الاستقرار الداخلي من أجل تمكينه من الإسهام كبقية الدول الأفريقية في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين .

ويعتزم الحزب تنظيم لقاءات مباشرة مع ممثلي الدول الأفريقية بالبلاد خلال الأيام المقبلة، لتنويرهم والاستماع إلى تساؤلاتهم والتعرف على انطباعاتهم بغرض تصحيح المفاهيم وتوسيع دائرة التشاور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)