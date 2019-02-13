الاستئنافات ترفض اعتراض الأمل

عقدت لجنة الاستئنافات المنتخبة بالاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاً ظهر اليوم الأربعاء برئاسة مولانا عبد العزيز سيد أحمد، ونظرت في ثلاثة استئنافات، حيث نظرت اللجنة في الاستئناف المقدم من نادي الأمل عطبرة ضد قرار لجنة المسابقات بنقل مباراته ضد الهلال الأبيض إلى الخرطوم، ورأت اللجنة أن الاستئناف حق مكفول، لكل المتضررين، وهو حق غير مقيد، وتم قبول الاستئناف شكلاً، لسداد الرسوم في الزمن الرسمي، ومن بعد الاطلاع، تبين أن النظام الأساسي لسنة 2017م للاتحاد السوداني لكرة القدم يجعل الحكم إلى اللوائح، ولائحة الدوري الممتاز للموسم الانتقالي 2018/2019م، وهي تشريع خاص، ولا تطبق القواعد العامة في وجوده إلا بعدم وجود نص صريح، وبالرجوع إلى نص المادتين (6) و(14) وجد أن اللجنة المنظمة للمسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم صاحبت الحق الأصيل في برمجة المباريات، وعليه فإن لجنة الاستئنافات ليست جهة الاختصاص، لذا تم رفض الاستئناف. إلى ذلك قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة الأمل وهلال الأبيض مساء غد الجمعة بملعب استاد الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)