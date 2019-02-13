إتفاق لإدخال(٥)ألف من الرياضيين بالدويم في التأمين الصحي

أتفق الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية النيل الأبيض والاتحاد المحلي لكرة القدم بمحلية الدويم علي إدخال (٥) ألف رياضي بالمحلية تحت مظلة التأمين الصحي.وأوضح المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية الدكتور معمر مرتضي أن هذا الإتفاق يأتي في إطار إهتمام الصندوق بكافة شرائح المجتمع وأشار إلي أن الرياضيين بالدويم من الشرائح المهمة التي يستهدفها في إطار الخطة العامة للتغطية الشاملة لكافة شرائح المجتمع بحلول(٢٠٢٠) وتعهد بالاستمرار في تقديم خدمات التأمين لكافة فئات المجتمع وأعلن سعيه لانفاذ التغطية الشاملة في الموعد المحدد وكشف عن مساعي تبذلها إدارة الصندوق للتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين تجويدا وانتشارا. من جانبه اوضح رئيس الإتحاد المحلي لكرة القدم بالدويم كرم الله سليطين أن إدخال الرياضيين في التأمين الصحي يأتي في إطار إهتمام الاتحاد بالقطاع الرياضي واكد الاستمرار في الاهتمام بمشاكل وهموم الرياضيين بالدويم وأشار إلي أنهم يمثلون قطاع مهم في المجتمع وأعلن سعيه لتقديم كل مايخدم هذا القطاع الذي وصفه بالمهم والفاعل وبشر بالعديد من البرامج التي يعمل علي تنفيذها للمجتمع الرياضي بالدويم. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع قناة المدارية

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