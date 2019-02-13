تفاصيل جديدة في قضية اتهام (5) أشخاص بالتجسس على البلاد

كشف مدير برامج بشركة إعلامية شهير مثل شاهد دفاع أخير في محاكمة (5) أشخاص بتهم تتعلق بالاشتراك الجنائي في دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية بجانب التحريض عند مثوله أمس (الثلاثاء) بمحكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، كشف عن أن لديه معرفة بالمتهم الرابع وهو مصري الجنسية، مبيناً أن المكتب الخاص بالشركة الإعلامية جوار المكتب الذي يعمل به المتهم بأحد الفنادق الشهيرة بالخرطوم، ويواجه تهمة أخرى بتعاطي الحشيش، وفقاً للمادة 20/أ من القانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وأوضح الشاهد أن ظروف حدثت له جعلته ينتقل إلى مكتب المتهم لمدة (6) أشهر.

وذهب الشاهد في أقواله أمام قاضي المحكمة د.”إسماعيل إدريس” إلى أن المتهم يعمل مشرفاً على أستوديو بالمكتب المجاور له، مؤكداً أنه يعمل على توفير جميع طلبات الطلاب الذين يدرسون بالكلية الحربية مقابل أموال، مشيراً إلى أنه يرسل الملابس العسكرية الخاصة بهم إلى (المغسلة الجافة) بحي بري، مبيناً أن الطلاب وضعوا أغراضهم ( أجهزتهم وملابسهم) لدى المتهم.

ونفى الشاهد بحسب صحيفة السوداني عند مناقشته بواسطة ممثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة “معتصم عبد الله” عمل المتهم كمهمة رسمية داخل الفندق كما أكد عدم معرفته بالأجهزة التي ضبطت بحوزته.

وفي السياق حددت المحكمة جلسة لإيداع المرافعات الختامية والنطق بالحكم في القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)