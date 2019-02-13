المولودية يصل ويناور للمريخ من المهندسين

وصلت بعثة فريق مولودية الجزائر، بقوم 44 فرداً، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم الأربعاء، عن طريق القاهرة المصرية، برئاسة المدير الرياضي كمال قاسي السعيد، في الطريق لمقابلة المريخ ، مساء بعد غد السبت، في إياب الدور ربع النهائي من كأس زايد للأندية العربية.
وكان لقاء الذهاب قد انتهى على وقع التعادل بدون أهداف.
ونزلت بعثة العميد بفندق كورنثيا وأجرى الفريق تدريبه الأول بملعب سلاح المهندسين أم درمان، بمشاركة كل اللاعبين المرافقين، تحت مسؤولية المدرب الوطني عادل عمروش، فيما يخوض حصته التدريبية الأخيرة غداً بملعب إستاد المريخ في حي العرضة جنوب بمدينة أم درمان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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