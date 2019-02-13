الزعفوري: أرضية الملعب والعنف وراء خسارة الهلال

أرجع التونسي إراد الزعفوري، المدير الفني للهلال، خسارة فريقه اليوم بهدف لهدفين أمام نكانا الزامبي في الكونفدرالية، إلى سوء أرضية الملعب التي تأثرت كثيراً بهطول الأمطار المتواصل بزامبيا، لوأكد الزعفوري في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد المباراة أن الأمور تعقدت أكثر باللعب الخشن من قبل لاعبي الفريق الخصم، وقال التونسي: لم نكن في يومنا، بدأنا المباراة بشكل جيد وأحرزنا هدفاً مبكراً، وحاولنا تعزيزه لكن ذلك لم يحدث بل استقبلنا هدفين كانا على عكس مجريات اللعب، فقد كنا نهاجم بينما يحرز نكانا في مرمانا، وتابع الزعفوري. وقال الزعفوري أن الهلال لعب من أجل الثلاث نقاط ولكنه لم يحافظ على تقدمه معلناً تحمله الكامل للخسارة وأن فريقه سيستعد بشكل مختلف لمباراة زيسكو لأنها صعبة، ولكن سندخلها بشعار الفوز حتى نعود إلى الخرطوم بشئ إيجابي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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