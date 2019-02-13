ارتفاع أرباح "الدار الإماراتية" المعدلة بـ 1.9 مليار درهم في 2018

حققت شركة الدار العقارية الإماراتية، أرباحاً معدلة بـ 1.9 مليار درهم في 2018، شاملاً تعديل قيمة محفظة إدارة الأصول بـ 0.7 مليار درهم. وبلغ صافي الربح السنوي 2.5 مليار درهم مع عدم حساب تعديل قيمة محفظة إدارة الأصول، فيما بلغت الإيرادات السنوية 6.3 مليار درهم، بارتفاع 2%. في حين بلغت مبيعات العام الماضي 2.6 مليار درهم، بما في ذلك مبيعات الربع الأخير من 20018، البالغة قيمتها 1.3 مليار درهم. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بـ 14 فلساً للسهم عن سنة 2018.

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