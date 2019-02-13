إنتاجية عالية لمحصول القطن بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شدد والي ولاية الجزيرة، دكتور محمد طاهر إيلا على ضرورة توفير المدخلات لإنجاح حصاد القمح، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة، وأشار إلى تنسيق الأدوار وتكاملها في المراحل المختلفة لتحقيق الإنتاجيات العالية في محصول القمح، وأشاد بالجهود المقدرة من الجهات ذات الصلة بالعملية الزراعية لسد الفجوة من إنتاج القمح، وقد وقفت اللجنة العليا للعروة الشتوية على الترتيبات لبداية حصاد القمح بمشروع الجزيرة.

وكشف محافظ مشروع الجزيرة محمد عثمان سمساعة في تقرير مفصل حول عمليات حصاد محاصيل العروة الصيفية، عن أن متوسط إنتاج الفدان من محصول القطن بلغ هذا الموسم (9) قنطار، وأشار إلى الترتيبات لإنجاح موسم حصاد القمح بتوفير الحاصدات والسيولة والوقود والخيش، وأشار إلى الخطة التي وضعت في وقت مبكر للتوسع في الموسم الجديد بزراعة المحاصيل بالتركيز على القمح والقطن.

وأوضح وكيل الري مصعب محجوب أنه تمت معالجة مشاكل الري في بعض التفاتيش في الشمالي والمناقل وجنوب الجزيرة، مشيراً إلى زيارة الطلبيات لتوفير مياه الري لإنجاح محصول القمح، وأكد البنك الزراعي قطاع الجزيرة على زيادة كميات الخيش وتوفير معينات الحصاد.