اتجاه في نادي الشرطة القضارف للتعاقد مع محسن سيد

الخرطوم: باج نيوز

علم”باج نيوز” أن نادي الشرطة القضارف دخل في مفاوضات جادة مع المدرب محسن سيّد من أجل تولي المهمة الفنية في المرحلة المقبلة.

وقال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إنهم استهدفوا الاستنجاد بالمدرب محسن سيد حتى يتمكّن من قيادة الفريق لدوري النخبة.

وكان محسن سيد قد أشرف على تدريب البرصة كريمة في الدوري التأهيلي بعد أن غادر المنصة الفنية للموردة الحرطوم.

يشار إلى أن الشرطة القضارف يحتّل المركز الرابع بالدوري الممتاز.

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