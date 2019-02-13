موجز "السودان 365".. تصريح مثير لـ"البشير" بشأن 2019

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

السودان يخطط للاستفادة من اليورانيوم في الطاقة السلمية

كشفت هيئة الابحاث الجيولوجية في السودان، عن اتفاق مع شركة صينية لاستغلال اليورانيوم لتوليد الطاقة الننوية السلمية.

وقال مدير الهيئة، د. محمد ابوفاطمة، ان تفاهمات تم الاتفاق عليها مع شركات وزارة النفط للاستفادة من المعادن في صناعات سوائل الحفر في مجال الاستكشاف النفطي.

وأعلنت وزارتي النفط والموارد المائية، عن شراكات ذكية مع شركة بريزما العالمية الالمانية، لاستغلال الرمال البيضاء في تصنيع الخلايا الشمسية لتوليد الطاقات المتجددة.

واضاف ابوفاطمة أن الهدف من الاتفاقات ايضا توطين صناعة الحديد وتوفير السماد، وقال أن الهيئة مستمرة في الدراسات المتعلقة بتحديد احتياطات البلاد من اليورانيوم، وتحديد جودة وصلاحية الخام.

توجيهات مصرية بشأن إنفاذ الربط السككي مع السودان

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حكومته بتقديم كل عون يساعد في سرعة إنجاز مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، مشدداً على أهمية إنفاذ توجيهات قيادة البلدين بخصوص هذا المشروع، لتسهيل وتسريع حركة انتقال الأفراد والبضائع بين البلدين.

وأكد وزير النقل والتنمية العمرانية، حاتم السر على أهمية العمل بإذابة كل التوترات مع مصر والسعي لتحقيق مصالح البلدين وشعبيهما عبر تعزيز التواصل، والتقي وزير النقل حاتم السر، برئيس مجلس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي بمدينة أسوان، وقطع السر بأهمية الروابط السككية قائلاً: ”لا نريدها أن تعزز التجارة فحسب، بل وتزيد التواصل التاريخي بين الشعبين”، ونقل السر عن أن رئيس الوزراء المصري أكد على أهمية إنفاذ توجيهات قيادة البلدين بخصوص الربط السككي، لتسهيل وتسريع حركة انتقال الأفراد والبضائع بين السودان ومصر.

البشير : 2019 عام السلام وإسكات البندقية نهائيا

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن العام 2019 سيكون عام السلام، وإسكات البندقية بصورة نهائية في البلاد.

وأضاف لدى مخاطبته قوات الدفاع الشعبي، اليوم (الأربعاء) بالخرطوم، هنالك إرادة قوية لإكمال عملية السلام في كل ربوع السودان.

وقال البشير ، اليوم نواجه حرب نفسية أثرت كثيرا على الشباب، نحتاج إلى تصميم برامج للشباب لحمايتهم من التدخلات الخارجية والتأثير السالب.

وتابع: نفس الوسائط التي تستخدم للهدم، نستخدمها لبناء الشخصية السودانية، ورتق النسيج الاجتماعي.

وقال البشير أن دور الدفاع الشعبي لاينتهي، وكان لها دور رائد لتثبيت وبناء السلام، وتابع: وهو مؤسسة جهادية تربوية ودعوية وخدمية واجتماعية تخدم الشعب السوداني في كل المجالات.

الميرغني: الحال في السودان يحتاج لمعالجات بالحكمة

قال رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل"، مولانا محمد عثمان الميرغني، زعيم الختمية، إن الحال في السودان يحتاج إلى أن يعالج بالحكمة والحزم.

وأبدى الميرغني حرصه على متابعة ما يجري في السودان، والوقوف على تطورات الأوضاع، خاصة في ظل الاحتجاجات.

هذا وكان الميرغني قد تناول خلال لقاء مع رئيس الهيئة التشريعية القومية، إبراهيم أحمد عمر، في القاهرة الاحوال بالسودان والاوضاع مع دولة جنوب السودان وامكانية تطوير العلاقات بين الخرطوم وجوبا وتوظيفها لصالح شعبي البلدين.

اعرب الميرغني عن سعادته بزيارة الوفد البرلماني برئاسة عمر له بمنزله مشيدا بدور السفارة بمصر.

الأمن السوداني يطلق سراح الصحفي "آدم مهدي"

أطلقت السلطات الأمنية، اليوم "الأربعاء" سراح الصحفي آدم مهدي، الذي حوكم بموجب قانون الطوارئ الساري بولاية جنوب دارفور بالسجن ثلاثة أشهر.

واصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، الأسبوع المنصرم، توجيهات لجهاز الأمن، بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين في الاحتجاجات.

وأفرجت السلطات الأمنية على (12) صحفيا مطلع الأسبوع الجاري، جرى اعتقالهم أثناء أداء عملهم في تغطية التظاهرات التي تنتظم البلاد منذ ديسمبر الماضي.