البشير: 2019 عام إسكات البندقية في السودان بشكل نهائي

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الأربعاء أن العام الحالي، هو عام السلام، وإسكات البندقية في السودان بشكل نهائي .

وقال البشير، لدى مخاطبته بالخرطوم اليوم قوات الدفاع الشعبي، إن "عملية السلام تحتاج لجهاد"، داعياً قوات الدفاع الشعبي إلى تحويل مهامها من القتال في مناطق العمليات، إلى العمل على تثبيت السلام والانتقال لمسارح العمليات المختلفة، لإقناع المتمردين بجدوى السلام وتحقيقه .

وأضاف البشير أن "الجهاد الذي أقرته الحكومة أيام الحرب في جنوب السودان، وقبل انفصاله كان بهدف تحقيق السلام وليس من أجل التقتيل، والانتصار على الحركة الشعبية، بقيادة جون قرانق وقتها".

ودعا البشير لـ "نفرة تستهدف الشباب السوداني، للتواصل والاعتناء والاهتمام بهم للحد من استغلالهم"، قائلاً: "لابد أن نستخدم ذات الوسائط التي تستخدم للهدم والبناء".

ويُذكر أن البشير أعلن في يناير الماضي وقفاً مفتوحاً لإطلاق النار في مسارح العمليات المختلفة في السودان، حتى تحقيق السلام.