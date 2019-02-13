مساعد الرئيس السوداني: الشعب هو المقرر الوحيد لاختيار حاكم البلاد

قال مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم “إن الشعب السوداني هو الذي يقرر من يحكمه عبر الانتخابات في 2020″، داعيًا القوى السياسية إلى أن تقدم مشروعاً وبرنامجاً سياسياً لكسب المواطنين.

وأكد فيصل – في كلمته أمس الثلاثاء خلال لقاء جماهيري بمنطقة “فوربرنقا” بولاية غرب دارفور – على أن السلام يعتبر خياراً أساسياً للحكومة، مطالبا حملة السلاح بالانضمام لركبه من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية.

ووجه مساعد الرئيس، حكومة ولاية غرب دارفور، بتوظيف الموارد لصالح خدمات المواطنين في التعليم والصحة والطرق، متعهدا باستكمال الحكومة للمشروعات التنموية بالمنطقة، وقال إن افتتاح فرع بنك النيل بالمحلية كأول فرع مصرفي يعزز النشاط الاقتصادي ويطور حركة المواطنين التجارية.

من جانبه، أكد وزير مجلس الوزراء السوداني، أحمد سعد عمر، حرص الحكومة على استكمال إنفاذ مخرجات الحوار الوطني التي أجمع عليها أهل السودان.

وبدوره قال والي الولاية، حسين يس حمد، إن صناديق الانتخابات هي الفيصل بين الحكومة والقوى السياسية، مؤكداً التزام حكومة الولاية بمخرجات الحوار الوطني، وتعهد بتقنين التجارة الحدودية بين السودان وتشاد في منطقة فوربرنقا الغنية.