"قوى الحرية والتغيير" في السودان تدعو البشير للتنحي حقنا للدماء

أكدت "قوى الحرية والتغيير" السودانية على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقق الثورة أهدافها بإسقاط "النظام" وتصفية مؤسساته الشمولية، وإيقاف الحرب عبر سلام عادل يخاطب جذور الأزمة، ويقيم دولة السلام والحرية والعدالة الاجتماعية.

وقالت "قوى الحرية والتغيير" في بيان اليوم الأربعاء "إن الوحدة التي جمعت كافة السودانيين والسودانيات على أهداف محددة هي سلاحها الأمضى، وهي طريقهم نحو الخلاص من نظام الإنقاذ".

وتابع البيان "أن هذه الوحدة تجلت في العمل التنسيقي بين القوى السياسية والكيانات المهنية المختلفة، وفي توقيع إعلان الحرية والتغيير والتأكيد عليه كمرجع رئيسي القوى الموقعة على الإعلان، و مستندين على ما أنجز سابقا من اتفاقات شاملة بين القوى السياسية والمدنية".

وأوضح البيان أن "على رأس الاتفاقات ميثاق هيكلة الدولة السودانية الذي وقعته كافة أطراف المعارضة، في أبريل/نيسان ٢٠١٦، مرجعيات أساسية لتطوير ترتيبات الفترة الإنتقالية، وندعو كافة القوى السياسية والمدنية والمهنية الراغبة في التغيير لتوسيع قاعدة هذا التوافق، والعمل الفاعل مع قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل تحقيق غايات الثورة السودانية".

وأشار البيان إلى أن إعلان الحرية والتغيير يشمل مبادئ عامة يمكن أن يستند عليها كما أنه ضم طيفا واسعا من القوى الداعية للتغيير وإقامة البديل الديمقراطي، ولكنه ليس احتكاراً للعمل النضالي، لذلك فنحن نرحب بكل الجهود والمبادرات الوطنية الخالصة التي تعمل من أجل إسقاط النظام، ووضع البلاد على مسار إنتقالي يصفي دولة الفساد والإستبداد، ويؤسس لانتقال ديمقراطي شامل وحقيقي.

ودعا البيان الرئيس وحكومته للتنحي الآن، وحقن دماء السودانيين والسودانيات، وللقوات النظامية للكف عن حماية "نظام" فقد مشروعيته، وبانت عزلته وأن تنحاز لجماهير شعبنا في قضاياهم العادلة، وتتوقف عن الولوغ في دمائهم.

واختتم البيان بأن تلك الخطوة هي إضافة لحراك الشعب الثوري ودعما له وبلورةً لمطالبه وآماله التي عمدها بالدماء في طرقات البلاد ومدنها وأريافها، هذه الثورة لن تعود دون غاياتها، وأن فجر الخلاص قد أوشك.

