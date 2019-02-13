السودان يخطط للاستفادة من اليورانيوم في الطاقة السلمية

كشفت هيئة الابحاث الجيولوجية في السودان، عن اتفاق مع شركة صينية لاستغلال اليورانيوم لتوليد الطاقة الننوية السلمية.

وقال مدير الهيئة، د. محمد ابوفاطمة، ان تفاهمات تم الاتفاق عليها مع شركات وزارة النفط للاستفادة من المعادن في صناعات سوائل الحفر في مجال الاستكشاف النفطي.

وأعلنت وزارتي النفط والموارد المائية، عن شراكات ذكية مع شركة بريزما العالمية الالمانية، لاستغلال الرمال البيضاء في تصنيع الخلايا الشمسية لتوليد الطاقات المتجددة.

واضاف ابوفاطمة أن الهدف من الاتفاقات ايضا توطين صناعة الحديد وتوفير السماد، وقال أن الهيئة مستمرة في الدراسات المتعلقة بتحديد احتياطات البلاد من اليورانيوم، وتحديد جودة وصلاحية الخام.

