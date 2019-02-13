8 أشياء لا تقدمها لزوجتك في عيد الفالنتاين

يحرص الكثير من الأزواج على اختيار الهدية المناسبة لزوجاتهم في عيد الفالنتاين، فهذه المناسبة تشكل فرصة جيدة لإعادة تجديد عهود الحب بين الزوجين.

إلا أن بعض الأزواج يخطئون في اختيار ما يقدموه لزوجاتهم في الفالنتاين، مما يفسد فرحة الاحتفال. وفيما يلي مجموعة من الأشياء التي يجب الابتعاد عن تقديمها لزوجتك في عيد الفالنتاين، بحسب موقع "بيليف نيت" الإلكتروني:

1- الأدوات المنزلية: ربما تكون زوجتك بحاجة إلى فرن أو ثلاجة أو آلة تحميص في المنزل، لكن يوم الفالنتاين ليس الوقت المناسب لشراء هذه الأشياء وتقديمها كهدية.

2- المكنسة الكهربائية: لا ترغب الزوجة أن ينظر إليها الزوج كأنها عاملة تنظيف في المنزل، لذلك لن تكون المكنسة الكهربائية هدية مناسبة في الفالنتاين.

3- سكاكين للمطبخ: ربما تكون زوجتك قد ألحت عليك مراراً لشراء سكاكين جديدة للمطبخ، ولا بأس من شرائها في يوم آخر، لكن تجنب أن تحضرها في الفالنتاين، وإلا ربما تستخدمها زوجتك لغاية أخرى غير الطهي!

4- التحضير لاحتفال الفالنتاين: حاول أن تمنح زوجتك بعض الراحة في هذا اليوم من أعباء التفكير والتحضير، وفاجئها بسهرة مميزة في مكان رومانسي.

5- وجباتك المفضلة: تذكر أنك تسعى في هذا اليوم لإسعادها، وليس لإرضاء نفسك، لذلك إذا كنت ترغب بشراء وجبة طعام أو حلويات، فاحرص على اختيار ما يدخل السرور على قلبها.

6- عضوية في الجيم: حتى لو كانت زوجتك قد طلبت منك ذلك، تجنب أن تلبي طلبها في عيد الفالنتاين، فسيشعرها ذلك أنك لست سعيداً بشكل جسمها، وترغب بأن تتخلص من بعض الوزن الزائد.

7- بطاقة معايدة: لا بأس بتقديمها في العيد، لكن لا يجب أن تقتصر عليها، بل قدمها إلى جانب هدية أخرى تجعل زوجتك تشعر بحبك وتقديرك لها.

8- لا شيء: على الرغم من أن وجودك إلى جانب زوجتك وحبك لها أكبر هدية تقدمها لها في الفالنتاين، لكن هذا لا يعني أن تمتنع عن تقديم هدية لها مهما كانت بسيطة.