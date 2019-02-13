الميرغني يعلق على المظاهرات لأول مرة .. شاهد ماذا قال ؟

أبدى رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني حرصه على متابعة ما يجري في السودان، والوقوف على تطورات الأوضاع، خاصة في ظل الاحتجاجات.
وقال الميرغني في تصريحات أوردتها صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأربعاء” إن الحال في السودان يحتاج إلى أن يعالج بالحكمة والحزم.
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