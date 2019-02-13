خبراء يدعون لإتخاذ إجراءات للحفاظ على إنخفاض التضخم

أكد خبراء إقتصاديون مساهمة إنخفاض معدل التضخم الذي أعلن عنه الجهاز المركزي للإحصاء في استقرار الأوضاع الاقتصادية والتأثير إيجاباً عليها.
وقال شيخ المك الخبير الإقتصادي وكيل وزارة المالية الأسبق في تصريح بحسب (smc) إن إنخفاض معدل التضخم سيؤثر إيجاباً على حل الإزمة الإقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد ، مبيناً أن السياسة الحالية تهدف لإحداث إنخفاض في التضخم للوصول إلى نتيجة إيجابية وستنعكس على الصرف وأسعاره .
ومن جانبه دعا الخبير الإقتصادي عمر الأمين إلى توفير السيولة ومصادر للزراعة وتشجيع المجتمع ليكون منتج أكثر من مستهلك والإعتماد على المنتجات المحلية التي يتم زراعتها و صناعتها محلياً لتوفير عائد الواردات وذلك حتى تستمر معدلات التضخم في الإنخفاض.
وفي السياق أوضح الخبير الإقتصادي الفاتح محجوب أن إسعار بعض منها الخضروات المحلية أدت لهبوط التضخم من 72% إلى 42% ، مشيداً بهذا الإنخفاض الذي سيساعد المواطن على الحصول على جزء من الإحتياجات بسعر معقول ، داعياً إلى زيادة الإنتاج وعدم الإعتماد على الإستيراد الذي يسبب التضخم والذي بدوره سينعكس سلبياً على الإستقرار الإقتصادي .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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