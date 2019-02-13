توقيف سيدة بتهمة تزييف العملة

أوقفت شرطة الخرطوم جنوب سيدة رهن التحقيق بتهمة التزوير تحت المادة (117) من القانون الجنائي بعد أن تم القبض على متهم في سوق غبوش وبحوزته مبلغ (500) مزيفة، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة.
وبعد التحري معه أفاد بحسب صحيفة آخر لحظة بأنه كان يريد مبلغاً مالياً من المتهمة، وذهب إليها وأعطته المبالغ المزيفة، وهو لم يكن على علم بأنها مزيفة، وأرشد الشرطة على مكانها، حيث تم القبض عليها وإخضاعها للتحريات وجددت المحكمة جلسة أخرى لسماع الشهود.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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