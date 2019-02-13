توجيهات مصرية بشأن إنفاذ الربط السككي مع السودان

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حكومته بتقديم كل عون يساعد في سرعة إنجاز مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، مشدداً على أهمية إنفاذ توجيهات قيادة البلدين بخصوص هذا المشروع، لتسهيل وتسريع حركة انتقال الأفراد والبضائع بين البلدين.

وأكد وزير النقل والتنمية العمرانية، حاتم السر على أهمية العمل بإذابة كل التوترات مع مصر والسعي لتحقيق مصالح البلدين وشعبيهما عبر تعزيز التواصل، والتقي وزير النقل حاتم السر، برئيس مجلس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي بمدينة أسوان، وقطع السر بأهمية الروابط السككية قائلاً: ”لا نريدها أن تعزز التجارة فحسب، بل وتزيد التواصل التاريخي بين الشعبين”، ونقل السر عن أن رئيس الوزراء المصري أكد على أهمية إنفاذ توجيهات قيادة البلدين بخصوص الربط السككي، لتسهيل وتسريع حركة انتقال الأفراد والبضائع بين السودان ومصر.