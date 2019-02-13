هل تتحول احتجاحات السودان إلى ثورة تطيح بـ"البشير"؟

على الرغم من كثرة التظاهرات التي يقودها "تجمع المهنيين" في السودان، إلا أنها لم ترتقي لمسمى الثورة حتى الآن، بسبب عدم إزدياد أعداد المتظاهرين وكذلك عدم شمول تجمع المهنيين للشعب السوداني كافة.

يذكر أن التظاهرات كانت انطلقت في 19 ديسمبر احتجاجاً على الأوضاع المعيشية واعتراضاً على رفع سعر الخبز 3 أضعاف، إلا أنها تحولت إلى مطالب سياسية برحيل النظام والحكومة، في حين أكد الرئيس السوداني أن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات، كما شدد الجيش مراراً أنه لن يسمح بانزلاق البلاد إلى الفوضى.

وأكد زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي، أن الوقت مناسب للتغيير وإقرار حكم ديمقراطي، محذرا من محاولات إجهاض التظاهرات عبر انقلاب داخلي أو باستيلاء أحد مراكز القوة داخل النظام على السلطة.

وقلل المهدي، في بيان صحفي، عبر صفحة حزب الأمة على "فيسبوك"، من محاولات السلطة في الخرطوم إجهاض التظاهرات الحالية، وتوقع أن تعمل المحاولات على نجاح الثورة.

و ترى الحكومة أن الاحتجاجات تراجعت، وهو ما يؤكده متابعون للشأن السوداني، وأن ذلك عائد إلى رفض شرائح واسعة الانجرار وراء قيادة غير معروفة لديه، سيما “تجمع المهنيين السودانيين”.

ذلك الغموض الذي يلف “التجمع” تجد فيه الحكومة سببا كافيا لإحجام المواطنين عن المشاركة، الذين لن يرهنوا مستقبل بلدهم بفئة مجهولة، وفقا لتصريحات مسؤولين.

وفقا للقيادي في حزب الأمة القومي (معارض)، أيوب محمد عباس، فإن “الاحتجاجات عبارة عن ثورة شعبية مكتملة الأركان، وتوفرت ظروفها الذاتية والموضوعية”.

ورأى عباس، أن الاحتجاجات لم تنحسر وإنما “اتسعت رقعتها جهويا ومناطقيا وقطاعيا وجغرافيا، وهي في تطور مستمر وأخذت زخما إعلاميا وبعدا إقليميا ودوليا”.

ويرى الجزولي دفع الله الرجل الذي قاد البلاد في إحدى أخطر فترات، إن الحل في أن تصبح تلك الاحتجاحات ثورة أنه يجب العمل الجماعي وليس الحماس فقط، واذا أصبحنا مثل المهنيين، فلن نضيف لهم شيئاً بالتالي لابد أن نكون مختلفين عنهم، سنكون معهم في أهداف، ولكن اذا اختلفت الوسائل فليس في الأمر خطورة.