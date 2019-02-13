أمريكا تسلم صواريخ للجيش اللبناني

سلمت الولايات المتحدة صواريخ موجهة بالليزر تزيد قيمتها على 16 مليون دولار للجيش اللبنانى اليوم الأربعاء، لتبرهن على ما وصفته "بالتزام قوى وراسخ" تجاهه.
وأمدت الولايات المتحدة الجيش اللبنانى بمساعدات بأكثر من 2.3 مليار دولار منذ عام 2005، بهدف دعمه باعتباره "المدافع الشرعى الوحيد" عن البلد الذى تحظى فيه جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران بنفوذ كبير.
وقال بيان للسفارة الأمريكية فى بيروت إن الصواريخ، التى تم نقلها بطائرة عسكرية أمريكية، مكون رئيسى فى أسطول طائرات إيه-29 سوبر توكانو الهجومية الذى تم تسليمه فى وقت سابق.
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