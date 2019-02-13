الرئيس الإيراني: جاهزون للحوار ونرفض الضغوط والإملاءات وتقويض حقوقنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده جاهزة للحوار والمنطق والجدال الأحسن، وأنها ترفض “الضغوط والإملاءات وتقويض حقوقنا الوطنية”.

وأضاف روحاني أن “أكبر حقیقة كانت هي أن الشعب قرر إدارة بلاده بنفسه، والذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت”، حسب وكالة إرنا الإيرانية.

وتابع الرئيس الإيراني، أن “النهج والطريق الذي اختاره الشعب الإیراني بشكل صائب قبل 40 عاما، مازال یواصله بقوة”.

وأوضح حسن روحاني أن “الرسالة التي حملتها مسيرات 22 بهمن هي أن مؤامرات القوى العظمى لاسیما أمريكا، لا یمكن أن تؤثر على إرادة الشعب الإیرانی”.

وكان روحاني قد دعا خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، الشعب الإيراني، إلى المشاركة الملحمية في مسيرات “11 فبراير”، قائلا إن المشاركة الملحمية للشعب الإيراني في 11 فبراير يمكنها أن تكون رداً حازماً على جميع مؤامرات الأعداء في العام الماضي”، بحسب وكالة “تسنيم”.

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