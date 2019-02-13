الاتحاد الأوروبي يدعو لإجراء انتخابات رئاسية بصورة عاجلة في فنزويلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت المتحدثة باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانتشيتش، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يدعو لإجراء انتخابات رئاسية جديدة وعاجلة في فنزويلا.

بروكسل- سبوتنيك. وقالت كوسيانتشيتش، للصحفيين في بروكسل: “نحن ندعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية عاجلة وموثوقة، مع توفير الضمانات اللازمة، ونتوقع أيضا تقديم مساعدة عاجلة وفقا للمبادئ الإنسانية الدولية”

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 يناير/ كانون الثاني، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا وغيرها من الدول. وأعلن مادورو أن رئيس دستوري للبلاد ، واصفا غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة.

ودعمت روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى نيكولاس مادورو بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا.

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