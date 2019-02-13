العثور على فتاة مقتولة بالشارع العام باللاماب….

شهاب محمد - الخرطوم - جثة الخليج 365: عثرت شرطة اللاماب على فتاة مقتولة وملقاة في الشارع العام، بضاحية اللاماب جنوب الخرطوم، وكشف مصدر لـ(المجهر) أن المارة عثروا على جثة فتاة ملقاة بالعراء، وعليها آثار اعتداء، فأبلغوا الشرطة، ومن سير التحريات اتضح أن الفتاة كانت برفقة شقيقها في المنطقة المذكورة، وأنهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن شبان قطعوا عليهما الطريق واعتدوا عليهما بالضرب، وأن شقيقها لاذ بالفرار، واعتدى الشبان على الفتاة، وعندما فارقت الحياة القوا بجثتها في العراء، لا تزال التحريات جارية للقبض على الجناة.

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