قانون عدم ملاحقة الرؤساء بعد التنحي.. … هل يساعد في تقليص فترات الحكم..؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف النائب البرلماني المستقل، الفريق خليل محمد الصادق، عن اتجاههم لتقديم مبادرة تشريعية لسن قانون وطني يمنع ملاحقة “رؤساء الجمهورية ” بعد تنحيهم عن السلطة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي من خلال تبني الفكرة من قبل الكيانات والتجمعات الإقليمية والدولية، وذلك حفاظًا على هيبتهم ورمزيتهم القيادية. وأضاف الصادق بأنه لا ينبغي التعرض للرؤساء بعد انتهاء فترة عملهم وتركهم للمنصب مشيرًا إلى تركيز مشروع القانون الذي هم بصدد تشريعه على ذلك. و يقضي مشروع القانون على عدم ملاحقة أي رئيس جمهورية داخليًّا وخارجيًّا ،وفي حال وجود جرائم محددة وواضحة يمكن مساءلتهم أمام القضاء الوطني بصورة تحفظ لهم مكانتهم ولا تعرضهم للإذلال. واعتبر الصادق بأن توفير الحماية للرؤساء السابقين في القوانين الوطنية يشجع على عدم التمسك بالسلطة مضيفًا بأن ذلك يضمن عملية الانتقال السلمي للحكم في السودان .

*تجارب سابقة

يحفظ تاريخ السودان القريب بأنه تمت محاكمات للرئيس إبراهيم عبود و لكل من منفذي انقلابي “17 نوفمبر 1958 ” و “25 مايو 1969 ” فيما لم يحاكم الرئيس جعفر نميري لأنه كان لاجئًا سياسيًّا بمصر وعندما عاد إلى البلاد كان تهمه قد أسقطت بالتقادم – وكانت محاكمات الرئيس جعفر نميري ونظامه في تهم تتعلق بانقلابات وأحداث شهدتها البلاد في عهده مثل “أحداث الجزيرة أبا ومحاكمات الشجرة ” – بينما حوكم أفراد أعضاء مجلس ثورة مايو وهم الرائد مأمون عوض أبوزيد ، والرائد خالد حسن عباس والرائد زين العابدين محمد أحمد عبدالقادر والرائد أبوالقاسم محمد إبراهيم والرائد أبوالقاسم هاشم . أما أفراد المجلس العسكري لنظام “17 نوفمبر 1958 ” فعلى الرغم من أن هناك رواية تقول بأن د.حسن الترابي -عن الأكتوبريين- كان قد تواثق معهم على ألا تتم محاكمتهم بتهمة تدبير انقلاب 17 نوفمبر، إلا أنهم أصروا على المحاكمة حيث أشار الفريق إبراهيم عبود إلى أن الانقلاب كان عملية “تسليم وتسلم من رئيس الوزراء عبدالله خليل “. ووفقًا لأحمد سليمان المحامي فأنه بالفعل قد تمت محاكمتهم أجمعين بتهم الفساد – بمن فيهم الرئيس إبراهيم عبود – وأثبتت المحكمة براءتهم . وكان أحمد سليمان المحامي قد أقر بأن رئيس وأعضاء المجلس العسكري لانقلاب” 17 نوفمبر” كانوا في قمة النزاهة بما لايقدح في ذممهم المالية.

*منع المساءلة

فيما أشار البرلماني والقانوني، د.عبدالجليل عجبين، إلى أن الدستور السوداني يمنع مساءلة الرؤساء في أي أعمال تتعلق بفترتهم الرئاسية مضيفًا بأن كل أعمال رئاسة الجمهورية محصنة من المساءلة القانونية وذلك بموجب الدستور ما عدا حالتين فقط تتطلب المساءلة القانونية وهما الخيانة العظمى والتلبس. وأضاف عجبين في حديثه لـ”الصيحة “أمس بأن السلطات لا تستطيع ملاحقة أي رئيس حتى وأن تنحي بإرادته أو تمت تنحيته دون إرادته أو انتهت فترته الرئاسية لأن أي فعل يفعله يعتبر من أفعال السيادة وهذه الأفعال تكون محصنة من أي مساءلة قانونية وبالتالي أي أعمال يقوم بها رئيس الجمهورية عدا الخيانة العظمي والتلبس لايمكن أن يلاحق فيها قانونيًّا. وأضاف عجبين بأن المحاكمات التي تمت لرؤساء سابقين كانت متعلقة بعمل انقلاب مضيفًا بأن هناك محكمة تمت لنظام مايو سميت بـ”محاكمة مدبري انقلاب مايو ” وهذه المحاكمة بها خرق للدستور. وأضاف عجبين أما إذا تم تغيير الحكم بآخر ديمقراطي فأن الأخير سيحاكم منفذي الحكم الانقلابي وبالتالي سيقدمون لمحاكمة. وأشار عجبين إلى أن هذا القانون إذا تم سنه وفرض كقانون عام حتى إذا أحدث الرئيس انقلابًا فأن هذا القانون سيولّد حالة يمكن تسميتها بـ”الإفلات من العقاب ” مضيفًا بأن البرلماني الذي اقترح هذا القانون اقترحه ولم يدر بأن بإمكان أي مواطن أن يحدث انقلابًا أو انقلابًا مضادًّا ومن ثم يصبح رئيسًا وبعدها يستطيع الإفلات من أي عقاب .

*لا تجوز

فيما أكد المحلل السياسي، البروفيسور حسن الساعوري، بأن سن مثل هذه القوانين المراد تشريعها لا تجوز من ناحية قانونية . مضيفًا بأن أي مسؤول أو رئيس أو أيا كان وضعه فأنه مسؤول عن أي جريرة يرتكبها ولا يجوز أن يستتثني الرؤساء من هذا الأمر. وأضاف الساعوري بأن الاستثناءات قد تؤدي لاستثناءات أخرى تشمل الولاة والوزراء والمحافظين وغيرهم حتى تكون البلاد كلها مستثناة. وأكد الساعوري بأن مثل هذه التشريعات لاتجوز قانونيًّا ولا دستوريًّا ولم توجد في كل العالم فلماذا نوطنها في السودان ؟

*في إطار ضيق

القانوني والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي، بارود صندل، لفت الانتباه إلى أن الرؤساء يمكن أن لا يلاحقوا قضائيًّا في الأخطاء التي ارتكبوها أثناء تأديتهم لعملهم السيادي وليس لأي خطأ ارتكبوه مضيفا بأن الأخطاء السياسية يمكن ألا يلاحق عليها الرؤساء قضائيًّا بعد تنحيهم عن الحكم وأكد صندل على ضرورة محاكمة الرؤساء في أخطاء الفساد مضيفًا بأنه يحق أن تمارس عليهم الحصانة وعدم ملاحقتهم في الأخطاء السياسية فقط، وقال بأن بعض الدول تعطي الرؤساء حصانة ولكن في إطار ضيق مؤكدا بأن مثل هذه التشريعات يمكن أن تؤدي لتقليص فترة الحكم للرؤساء ،ولفت صندل إلى أنه حتى الدول المتقدمة مطبقة فيها مثل هذه التشريعات في إعطاء الحصانة للرئيس في الأخطاء التي تتعلق بعمله الرئاسي مشيرًا إلى أن منصب الرئيس السابق له من الحصانة مما للرئيس الذي في الحكم لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحاكم بوش على غزو العراق بعد أن تأكدت الولايات المتحدة الأمريكية من خطأ القرار وأثره المكلف على دولتهم ولكن رغم ذلك لم يلاحق بوش قضائيًا .