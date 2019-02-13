الحكومة الانتقالية.. مُبرِّرات القُبُول والرفض….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تزامناً مع حراك الشّارع السُّوداني، وتَضامناً مع موجة الاحتجاجات، برزت أصواتٌ سياسيةٌ واجتماعيةٌ ورموز وشخصيات تدعو إلى إصلاحات في بنية الدولة، وللوصول إلى ذلك دَعَت إلى نظامٍ انتقالي، ومن ضمن تلك الشخصيات، لحقت مجموعة مُبادرة (السَّلام والإصلاح) والمعروفة أيضاً باسم مجموعة الـ(52) بمُؤيِّدي المُحتجين المُطالبين بالتّغيير السَّلمي.. ولكن في المُقابل قطع المؤتمر الوطني الطريق أمام أيِّ حديثٍ عن حكومة انتقالية، ورفض بشدة الدعوة لها وتَمَسّكَ بالانتخابات كسبيلٍ للوصول إلى كرسي السُّلطة وتغيير النظام، بالتالي ما بين الدّاعمين والدّاعين إلى حكومةٍ انتقاليةٍ، وما بين المُمسكين بشرعية الحكومة وبالانتخابات، تحدّثنا مع عُضو المُبادرة عبد الله آدم خاطر، وفي الطرف الآـخر أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني إبراهيم الصديق.. فماذا قالا..؟

أجرى المقابلة: صلاح مختار

· عضو مُبادرة الـ(52) عبد الله آدم خاطر

· المُبادرة ليس استنساخاً لتجربة الانتفاضة ولكن…

· لا يُمكن أن نستفز مجهود الحوار الوطني أو العلمليات السلمية التي انتهت باتفاقات..

*ما الهدف من تقديمكم للمُبادرة؟

أولاً، هذه المُبادرة قديمة من 2015، وهي كانت مذكرة لما يحدث اليوم، ولذلك كان المُقترح الذي خرجت به المجموعة، وهي مجموعة مُتنوِّعة فكرياً وسياسياً وجُغرافياً، بأنّه يجب أن يُوجِّه خطاباً لمركز السُّلطة في الدولة للإسراع في مُعالجة إرهاصات الأزمة، وكان الخط الطبيعي للمبُادرة بأنه لا بُدّ من انتقال سياسي يضمن سياسات جديدة في مجال الاقتصاد، ومُعالجة الحصار وقضايا السلام، والنظر للعلاقات الخارجية.

*كيف يتم ذلك؟

هذا يتم عن طريق حكومة انتقالية لمدة أربع سنوات، ولكن في ذلك الوقت كانت الدعوة لحكومة انتقالية لمعالجة الأزمة ليقود إلى وضع ديمقراطي يكتمل لوضع دستور وانتقال دستوري يسمح بإجراء انتخابات نزيهة.

*ولكن هل اختلفت الرؤية الآن من ذلك الوقت؟

لم تختلف الرؤية، وإنّما تطوّرت، وهذا من خلال اجتماعات المَجموعة، وكل هذا العَمل يتم في إطار شِبه مَوضوعي دُون إعلانات، لذلك عندما حَصَلت الاحتجاجات في الشارع السوداني، اجتمعت المجموعة ورأت من الصواب، أنّ الأهداف التي تحدثت عنه الشارع الآن بدأ يدعو لها، ولذلك المُبادرة طوّرت نفسها وعزّزت موقفها، وانحازت بالكامل لدعوة الشارع إلى التغيير والتحول الديمقراطي، وعززت ذلك بالبيانات وإعلان موقفها.

*ولكن الحكومة من جانبها طرحت حواراً وطنياً.. هل المُبادرة تجب ما قبلها؟

لا طبعاً، بالعكس الحوار الوطني في العالم يكمل بعضه، العمل الوطني لا يُمكن أنّك تستفز مجهود الحوار الوطني، ولا تستفز العلمليات السلمية، التي انتهت باتفاقات أو وثيقة، ولا يمكن أن تستفز أيِّ مجهود أكاديمي لدفع العملية السّلمية في السودان والتّحوُّل الديمقراطي، ولكن كذلك لا يُمكن أن تستفز الشّارع السُّوداني عندما يهب للتّعبير عن نفسه بمدخل اقتصادي أو بأيِّ مدخل آخر لتصعيد الموقف إلى موقفٍ سِيَاسي، كلها أعمالٌ مَشروعةٌ وضروريةٌ، والتجربة السُّودانية تستوعبها وذاكرتها حاضرة.. وكل ذلك بوضوح.

*بمعنى أنّ المُبادرة استوعبت ما جاء في الحوار الوطني ولم تنفها؟

هي مقدرة لذلك ومُكملة لها، ولكن لم تكن هذه المجموعة في يوم من الأيام جُزءاً من الحوار الوطني أو أيِّ حوار آخر، وإنّما هي مبادرة قائمة على فكر الذين أسّسوها ومضوا معها إلى الأمام، والآن يعملون على توسيعها والتّواصل مع الأطراف الأخرى.

*عقب المؤتمر الصحفي للجزولي دفع الله كانت هنالك مَخاوف بشأن المُبادرة.. ما هي؟

صحيحٌ دارت مَخاوف من أطراف كثيرة بشأن المُبادرة بأنها سيناريو لاستنساخ تجربة الانتفاضة، أعتقد أنّ التعبير عن مشاعر الخَوْف ومشاعر الشكوك في الوضع الراهن مشاعر مشروعة وهي طبيعيّة، ولكن بكل تأكيد لا الجزولي أو أيّ من أعضاء المجموعة يُفكِّر خارج إطار التّغيير وإبراز دورها وتوجيه الرأي العام إلى ما ينفع مُستقبل المجموعة السُّودانية.

*كيف ترى رفض الحزب الحاكم فكرة الحكومة الانتقالية؟

الحزب الحاكم لم يرفض مشروع المُبادرة هذه فقط، وإنّما رفض أيِّ مشروع للإصلاح ومُبادرات أُخرى كثيرة ومُتنوِّعة، ولذلك اللوم ليس للمُبادرة.. ولكن التاريخ سوف يثبت صحة المُبادرة وتثبت الرؤية والنظر المُستقبلي لأصحابها.

*كيف تنظر لها بعد رأي الحكومة والوطني؟

أعتقد أنّ الدعوة للمُبادرة دعوة تعاون وتشاور مع كل الأطراف، بحيث أنّ الرأي العام السوداني يعيش على ضوء الأمان، وأن لا نكرِّر أخطاء المَاضي، الانتفاضة ليس فقط أُتيحت الفُرصة للجبهة الإسلامية بل إنها ثبتت الحكم بعد الانتخابات، ولكن أيضاً الحكم الإقليمي كانت فيه من السلبيات حتى أصبحت في ظله كل الأقاليم في نزاعٍ مُسلّحٍ مع المركز، لذلك لا بُدّ الاستفادة من التجارب السابقة، ونعزِّز الإيجابي ونستبعد السلبيات وأن تتم مُعالجَة كل ذلك بعقلية السُّودان، سُودان السَّلام والعَدَالة.

· أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني إبراهيم الصديق

· البعض يُريد القفز فوق الشرعية للمجهول

· هنالك حوارٌ وطنيٌّ لا يُمكن نسفه للبحث عن (مُبادرات) أقرب للمواقف الأمنية

*ما هي مُبرِّرات رفض المؤتمر الوطني الدعوة إلى حكومةٍ انتقاليّةٍ وما الهدف منها؟

الإجابة ببساطة، إن الوثيقة الوطنية التي تُعرف بالحوار الوطني ومخرجاتها، حدّدت كيفية التداول السَّلمي للسلطة والتي حُدِّدت بالانتخابات، وأنّ هذه الوسيلة أي الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى كرسي الحكم.

*ولكن هل يريد البعض قطع الطريق للوصول إلى ذلك؟

بالتأكيد البعض يريد أن يقفز فوق الشرعية الدستورية الى المجهول وبالطبع هذا أمرٌ غير مقبولٍ وغير مُبرِّر.

*ولكن ما هو السبيل إلى ذلك؟

من يمتلك القاعدة الجماهيرية والقُدرة التنافسية بالطبع يدخل الانتخابات بهذا الرصيد حتى يُحَقِّق ما يُريد.. وأعتقد أنّ هذه الصبغة السياسية المثلى لمن يُريد تغيير النظام.

* الذين أطلقوا الدعوة لحكومة انتقالية يُبرِّرون بأن الوطني ظلّ يرفض كل المُبادرات؟

ليس صحيحاً، لأنّ القضية ليست مُبرِّرات الرفض، وإنّما دَواعي التّفكير فيها، وأنت تَملك خارطة طريق سياسيّة ورؤية مُتكاملة لا يُمكن القفز في الظلام، وأنت تمتلك أفضل الخيارات السِّياسيَّة.

*هل أراد الذين أطلقوا المُبادرة قطع الطريق أمام تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟

القضية.. هنالك خلاصة لحوار وطني جامع، شاركت فيها قوى سياسية وحركات مُسلّحة ارتضت السلام بدلاً من الحرب وخلص الحوار إلى توصيات حدّدت كيف يُحكم السودان، بالتالي لا يُمكن نسفها وتجاوزها للبحث عن (مُبادرات) مُتفرِّقة أقرب للمواقف الأمنية منها للرؤية الشاملة.

*هل هنالك منطقة وسطى تستوعب كل التيارات؟

مصالح البلاد والعباد لا يُنظر إليها بالتجزئة أو تُخضع لمبدأ المُساومات، منطقة وسطى أو ظرفية، هذه قضايا لا تقبل أنصاف الحُلُول أو المواقف.