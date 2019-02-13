إعلان مسؤول بالمركزي في قضية التلاعب بأموال الدواء

الخرطوم: مسرة شبيلي وجهت محكمة جنايات الأوسط الخرطوم، برئاسة القاضي معتصم أحمد المصطفى أمس، بإعلان مدير التخطيط الإداري والموارد البشرية ببنك السودان المركزي، وثلاثة موظفين بالبنك، للمثول أمامها والإدلاء بإفادات مطلوبة كشهادة دفاع عن مدير إدارة النقد الأجنبي السابق بالبنك المركزي، يواجه الاتهام ضمن 14 متهماً، بينهم أسماء أعمال وشركات ومدراء بنوك وموظفين بالمجلس القومي للأدوية والسموم، بالتلاعب بأموال استيراد الأدوية البشرية التي خصصها بنك السودان باستقطاع 10% من حصائل الصادر. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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