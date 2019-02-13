النائب الأول يتعهَّد بعدم تشريد عمال ميناء بورتسودان

الخرطوم : أحلام الطيب أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، عزم الدولة استيعاب كافة العاملين في الميناء وعدم تشريد أي منهم، مشيراً لاهتمامها بقضية ميناء بورتسودان الجنوبي الأخيرة، واطلع بكري أمس بالقصر الجمهوري من والي البحر الأحمر، الهادي محمد علي، الأوضاع بالولاية وسير تنفيذ المشروعات، وقال للصحفيين أمس إن اللقاء تناول توفير السلع والخدمات الضرورية للمواطنين، بجانب انسياب المواد البترولية عبر الميناء الرئيسي إلى ولايات السودان المختلفة. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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