تجمع المهنيين" أكثر من ثلاثين مستشفى لبت نداء الواجب "

أكد تجمع المهنيين السودانيين أن ثلاثين مستشفى من المستشفيات شاركت في تنظيم وقفات الاحتجاج يوم أمس الثلاثاء

وأشار إلى أن ذلك جاء تلبية ل“نداء الواجب ونداء الوطن، اصطفافاً على مُشرع الحرية والتغيير نحو دولة الحرية والعدالة”

تابع نص البيان أدناه:

لا الرياح توقف خُطايا ..

– لا الجبال .. تحجب رُؤايا ..

– نوصل الشمس البعِيدة ..

– نبقى عِيدا ..

– نوقد الحُب البيوقد للنهاية ..

أحرار وطنيون شئنا أن نكون العمق في بحر التماسك، مهرجاناً كالصلابة أقوياء، إستلهاماً من ماضٍ وتراث أدهش العالم، واستحضاراً لواقع سيُخلد نفسه في ذاكرة الجمال الإنساني، وإستشراقاً لآفاق المستقبل الأخضر الذي هو في الإنتظار كناتج حتمي لهذا الحراك وهذه الثورة الشعبية الخالصة التي تعبر عن نبض، وجدان وابتكار هذا الشعب العظيم، اليوم كنا في مشهد جديد من مشاهد الصمود والإرادة الحرة من خلال الوقفات الاحتجاجية للمهنيين بصورة عامة و الأطباء والكوادر الطبية بشكل خاص.

اليوم أكثر من ثلاثين مستشفى لبت نداء الواجب ونداء الوطن، اصطفافاً على مُشرع الحرية والتغيير نحو دولة الحرية والعدالة، دولة المواطنة التي ستعيد وطننا سيرته الأولى في الطليعة أبدا، ولم يحضر أحد بل حضر الجميع كما كانوا حاضرين بإضرابهم التاريخي من أجل الوطن وفيما يلي قائمة المستشفيات والاماكن التي وقف فيها الأطباء والشركاء من أطباء الأسنان والصيادلة و أطباء المختبر :

✔ مستشفى سوبا التعليمي

✔ مستشفى الخرطوم التعليمي

✔ مستشفى الأبيض

✔ مستشفى كسلا

✔ مستشفى مدني

✔ مستشفى سنار

✔ مستشفى المك نمر (شندي)

✔ مستشفى عبد الفضيل الماظ(للعيون)

✔ مستشفى الخرطوم الجلدية

✔ مستشفى محمد الامين حامد للأطفال

✔ مستشفى جعفر بن عوف

✔ مستشفى الولادة بأم درمان

✔ مستشفى سعد ابو العلا

✔ مستشفى القضارف

✔ مستشفى الأكاديمي

✔ مستشفى ابراهيم مالك

✔ مستشفى الشعب المرجعي

✔ مستشفى بحري التعليمي

✔ مستشفى الخرطوم للأسنان

✔ مستشفى الخرطوم للأورام (الذرة )

✔ مستشفى الدويم

✔ مستشفى بشائر

✔ مستشفى سنجة التعليمي

✔ مستشفى السعودي أم درمان

✔ مستشفى نيالا

✔ مستشفى إبن سيناء التخصصي

✔ مستشفى أم درمان

✔ مستشفى بورتسودان

✔ مستشفى البان جديد

✔ مستشفى المناقل

✔ مستشفى طه بعشر

✔ مستشفى أحمد قاسم

✔ أطباء السودان بالخليج

✔ اختصاصي ثاني أشعة

✔ تقنيي الأشعة التشخيصية

✔ صيادلة مدينة ود مدني

ويتجدد العهد معكم أن لا تراجع او تنازل عن الهدف الذي وحدنا جميعاً وأخرج أجمل ما فينا (حبنا الكبير لهذا الوطن العظيم) وهو تنحي النظام دون شرط او قيد.

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١٢ فبراير ٢٠١٩

#موكب12فبراير

#مدن_السودان_تنتفض