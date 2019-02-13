اجتماع مرتقب يبحث تكوين آلية لـ”تشغيل سد النهضة”

قال وزير الموارد المائية والكهرباء، خضر محمد قسم السيد، إن رؤساء السودان وإثيوبيا ومصر، قد اتفقوا على المضي قدماً في تكملة مشروع سد النهضة، كاشفاً عن اجتماع مرتقب بين البلدان الثلاثة لبحث كيفية تكوين آلية لتشغيل السد.

وأوضح قسم السيد خلال حديثه لبرنامج “البوصلة”، الذي بثته “الشروق” مساء الثلاثاء، بأن الاجتماعات التشاورية حول سد النهضة مستمرة بين السودان وإثيوبيا ومصر، مشيراً إلى الدور السوداني في تقريب وجهات النظر بين أديس أبابا والقاهرة خلال فترة وجيزة.

وأفاد بأن السودان وبقيادة الرئيس عمر البشير، ظل يطرح المبادرات التي جنبت أطراف حوض النيل الشرقي الوقوع في مشكلات بسبب إنشاء السد، منوهاً للاتفاق الثلاثي الذي جرى في الخرطوم برعاية البشير، بين رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس المصري.

وأشار خضر بحسب الشروق – بأن على البلدان الثلاثة مساعدة الاستشاري، في تنفيذ دراسات الشركتين الفرنسيتين بشأن الجوانب الفنية لسد النهضة.

ولفت أن السودان يستفيد من إنشاء سد النهضة في استمرار جريان النيل الأزرق طوال العام، حيث إن هذه الخاصية تساعد في إقامة مشروعات إضافية للكهرباء، بجانب رفع المنسوب خلال الصيف ما يسهم في تسهيل حركة النقل النهري وتقليل تكلفة الترحيل.

ونبه خضر بأن تقليل الأطماء في سد الروصيرص ومشروع الجزيرة، يعتبر من الفوائد التي تجنيها السودان من إنشاء سد النهضة، فضلاً عن ميز أخرى تشمل إمكانية إقامة عدد من السدود لاحقاً على مجرى النيل الأزرق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)