أوكرا يريد العودة لـ(كوكب) المريخ

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الخليج 365 :
كشف وكيل الغاني أوغستين أوكرا عن أن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية مع المريخ السوداني في المرحلة المقبلة.
وقال فرانسيس في تصريحات صحافية، إنهم ماضون في إخطار نادي المريخ برغبة اللاعب لبحث إمكانية العودة من جديد.
وأضاف: ( أوكرا لا يلعب لأي نادي حالياً ويمكن أن يشارك مع المريخ وقادر على إثبات وجوده)، يذكر أن أوغستين أوكرا كان قد خاض تجربة احترافية مع المريخ السوداني في عام 2010.
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