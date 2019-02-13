سيمبا التنزاني يضرب اهلي القرن في دوري الابطال

شهاب محمد - الخرطوم - الاهلي

الخليج 365 :

تعرض الأهلي المصري، لهزيمة مريرة على يد مضيفه سيمبا التنزاني، بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء، في العاصمة التنزانية دار السلام، بالجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل ميدي كاجيري هدف اللقاء في الدقيقة 65 من عمر المباراة، ورفع سيمبا رصيده إلى 6 نقاط خلف الأهلي المتصدر برصيد 7 نقاط.

ويأتي خلفهما فيتا كلوب الكونغولي برصيد 5 نقاط وشبيبة الساورة الجزائري برصيد نقطتين، قبل مباراتهما معا بذات الجولة.

الأهلي قدم عرضاً باهتاً وبالغ في الأداء الدفاعي بأخطاء من مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي لعب بتحفظ زائد ليخسر اللقاء.

الشوط الأول

وبدأ الأهلي المباراة بشكل جيد وسيطر على مجريات الأمور خلال أول 5 دقائق ووصلت محاولة من حسين الشحات تجاه مرمى الفريق التنزاني، ولكن السيطرة تحولت لصالح سيمبا بشكل واضح بعد مرور 10 دقائق، وأضاع أوكوي محاولة بتسديدة قوية تصدى لها محمد الشناوي الذي أبعد محاولة أخرى.

أضاع سيمبا ضربة رأس بجوار القائم، وأفسد التونسي علي معلول محاولة سيمبا للاختراق من الجبهة اليسرى، مع تراجع دفاعي واضح من جانب الضيوف.

حسين الشحات أهدر محاولة أهلاوية في الدقيقة 21 من انطلاقة بالجبهة اليمنى حيث سدد بجوار القائم، ولم يستغل كريمنيدفيد محاولة أخرى لهز شباك سيمبا.

واستمرت المحاولات الأهلاوية خاصة من الجبهة اليمنى السريعة من الشحات ونيدفيد ودفع سيمبا بتغيير اضطراري بنزول محمد حسين على حساب أسانتي كواسي للإصابة.

وتصدى الشناوي لمحاولة تنزانية سريعة من المهاجم تشاما، ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء للفريق التنزاني بعد سقوط أوكوي في منطقة الجزاء، وتصدى حارس الأهلي لكرة عرضية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

الأهلي أهدر محاولة مع بداية الشوط الثاني من خلال حسين الشحات، ولكن سيمبا أضاع فرصة أخرى بتسديدة أوكوي بجوار القائم، ثم تصدى الشناوي لانفراد من المهاجم جون بوكو، كما أنقذ فرصة خطيرة بعد خطأ دفاعي من ياسر إبراهيم.

استغل سيمبا التراجع الواضح في أداء الأهلي وسجل هدف التقدم عن طريق ميدي كاجيري في الدقيقة 65 بتسديدة قوية بعد تبادل التمريرات في منطقة الجزاء.

الأهلي أجرى أول تغييراته بنزول ناصر ماهر على حساب حمدي فتحي في الدقيقة 67، وسيطر الفريق المصري بعد هدف سيمبا من أجل إدراك التعادل.

نال ماكودي لاعب سيمبا البطاقة الصفراء بعد أن قام بعرقلة لاعب الأهلي ناصر ماهر، وأشرك سيمبا لاعبه حسن ديلونجا من أجل تنشيط الهجوم بينما أشرك الفريق المصري المهاجم صلاح محسن بدلاً من كريم نيدفيد في الدقيقة 83.

واعترض الأهلي على إضاعة الوقت بشكل متعمد خاصة من جانب حارس سيمبا، ولم ينجح الفريق المصري في العودة بفرص حقيقية واكتفى بمحاولات محدودة.

وأضاع جونيور أجاي فرصة قريبة من ضربة رأس تصدى لها الحارس، ثم فرصة من صلاح محسن في الدقائق الأخيرة.

وتحرك رمضان صبحي وناصر ماهر ولكن بلا خطورة، ودفع سيمبا باللاعب مزاميرو ياسين على حساب أوكوي لينتهي اللقاء بفوز صاحب الأرض بهدف نظيف.