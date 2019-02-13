سودانيون يطلقون لقب “عوضية سمك” على العملة الجديدة لهذا السبب

اطلق سودانيون على الفئة النقدية الجديدة المستحدثة من قبل البنك المركزي لمواجهة ازمة السيولة لقبا غريبا يحمل اشهر سيدة اعمال ريادية في السودان كافحت منذ عقود وتحولت من بائعة شاي الى داعمة لمشاريع خيرية سباقة في السودان .

كعادتهم في التعليق إعجاباً أو سخرية من الأشياء الجديدة أطلق السودانيون لقب (عوضية سمك) على العملة الورقية النقدية الجديدة فئة الـ(200) جنيه .

وفور إصدار البنك المركزي للفئات النقدية الجديدة في إطار عملية التجديد والتحكيم في السيولة النقدية بشكل تدريجي، وهذا المسمى الغريب جاءت (عوضية سمك) والذي اطلق على فئة الـ(200) جاء بسبب ظهور كثيف لأسماك تسبح على النيل في إحدى واجهاتها .

وعن صغر حجم الفئات الجديدة الـ(100) جنيه والـ(200) مقارنة بالفئات القديمة الـ(50) جنيهاً علق بعض الساخرين وفق جريدة المجهر، على هذا التناسب في الحجم والقيمة يشبه علو قيمة البنت الصغيرة مقارنة بقيمة أختها الكبيرة .

وفي سياق متصل , تعتبر سيدة الاعمال عوضية رجب سودانية اصيلة تمكنت التحول من بائعة شاي في سوق مجاور لبيتها وبفضل كفاحها مستعينة بالله سبحانه وتعلى لتصل يدها حاليا بالعون والمساعدة إلى المجتمع من حولها، بعدما كانت تسعى لتوفر لصغارها متطلباتهم وتتغلب على شظف العيش الذي كانت تعانيه.

وفي حديث سابق مع قناة الجزيرة تحدت عوضية إعاقتها الحركية بقوة إرادتها، وتجاوزت عثرات الطريق المظلم في بداياته -كما تقول- وأصبحت في وقت وجيز أشهر طاهية وصاحبة محل لبيع الأسماك في السودان، واشتهرت باسم “عوضية سمك”.



تروي عوضية للقناة أنها حينما ضاقت بها الحياة لم تجد سبيلا غير دخول سوق العمل، وكسب رزق حلال لأبنائها يقيها وإياهم مذلة السؤال، وقالت إنها تركت طفلتها الصغرى بالمنزل وعمرها لا يتجاوز ثلاثة أشهر، واليوم هي خريجة جامعية.

بدأت عوضية ببيع الشاي والمأكولات الشعبية، ثم انتقلت لطهي السمك على ضفة نهر النيل الأبيض في حي الموردة وسط مدنية أم درمان، لكن السلطات المحلية ضايقتها بوصفها بائعة “عشوائية” غير مرخص لها بالعمل في هذا المجال.

وحينما اشتد عليها خناق السلطات المحلية، لجأت لاستخراج بطاقة مخصصة للمعاقين لتساعدها على العمل، إلى أن تمت الموافقة لها على موقع ثابت، “ومنه كانت الانطلاقة نحو بناء “إمبراطورية عوضية” التي تضم بجانب مطعم وسط الخرطوم مشغلا لتعليم وتدريب ذوي الإعاقة من الجنسين وفق قناة الجزيرة .

ووفق القناة وأصبحت الحاجة عوضية صديقة للمعاقين، بل منحازة لهذه الشريحة منذ ذلك الحين، وتقول “ظللت أرعاهم باستمرار وأقدم لهم العون المادي والمعنوي وأشجعهم على الكفاح والعمل والاعتماد على النفس”.

عملت بمشورة بعض المهتمين على افتتاح مشغل خاص لتدريب الفتيات المعاقات على الخياطة، وتطريز الثياب ورسم الحناء وصناعة الأحذية والحقائب، وهو ما قامت به بالفعل وتطور العمل بافتتاح فرع آخر للمشغل يعمل على تدريب المعاقين من الفتيات والشبان.