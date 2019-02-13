الآثار المصرية تكشف حقيقة تصريحات سحب الجنسية

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، إن التصريحات المنسوبة للدكتور خالد العناني وزير الآثار المصري، والتي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سحب الجنسية المصرية من أي مواطن لم يزر الأهرامات خلال الـ5 سنوات الأخيرة، غير صحيحة، ولم تصدر إطلاقًا من الوزير.

وأكد وزيري في تصريحات خاصة لبوابة الفجر الإلكترونية، أن هذا الكلام لم يصدر من وزير الآثار، لا تصريحًا ولا تلميحًا، ولا بأي شكل آخر ولا صحة له مطلقا.

وأوضح وزيري أن الصورة المنتشرة والتي تحمل التصريح والمنسوبة لأحد المواقع المصرية الشهيرة، حُررت باستخدام "فوتوشوب" لوضع التصريح عليها.