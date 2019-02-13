المغرب: رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي دفعة للعمل المشترك

أكد وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، أن رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى ستعطى دفعة قوية للعمل الأفريقى المشترك.

وقال بورطة، فى تصريح صحفية، إن ما يتمتع به الرئيس السيسى من حكمة وبعد نظر والرغبة فى التنمية فى أفريقيا سيعطى خلال ترأسه للدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، دفعة قوية نحو تقدم العمل الإفريقى المشترك.

ولفت إلى أن ما تتمتع به مصر وقيادتها من مكانة إفريقية ودولية سينعكس على أداء الاتحاد الإفريقى، مؤكدًا أن بوادر الدفعة للاتحاد ظهرت خلال إدارة الرئيس السيسى لاجتماعات الدورة الحالية خلال اليومين الماضيين .

وأعرب عن تفاؤله بنجاح مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى فى دورته الحالية، مؤكدًا جاهزية المغرب قيادة وحكومة وشعبًا للتنسيق والمساهمة مع مصر خلال رئاستها للاتحاد.

وأكد التفاهم والتشاور الجيدة بين مصر والمغرب، وأن الأهداف واحدة والتى تتمثل فى أمن واستقرار وتنمية القارة الإفريقية.

وقد تسلم السيسى فى أديس أبابا رئاسة الاتحاد الأفريقى، كما ترأس الجلسة العامة للقمة التى عقدت أمس الأول الأحد والجلسة الختامية التى عقدت أمس الاثنين.