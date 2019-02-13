بشرى للمزارعين السودانيين بخصوص محصول القمح

أعلن المدير العام للبنك الزراعي السوداني صلاح الدين حسن أحمد، التزام البنك بتوفير النقد لشراء إنتاج المُزارعين كَافّة من محصول القمح نقداً حسب السعر التشجيعي المُعلن (1800) جنيه للجوال، والالتزام بتمويل الجمعيات الزراعية لتمليكها الحاصدات وفقاً لسياسة التمويل المُعلنة من البنك للعام 2018 – 2019م وتخفيض هامش الربح المُقدّم من (20%) إلى (10%) للجمعيات.

وأكّد صلاح الدين طبقاً لـ (سونا) أمس، التزام وزارة المالية والبنك المركزي بتوفير المَبَالغ النقديّة فوراً لشراء كل المُنتج من القمح من المُزارعين بمناطق الإنتاج، وذلك خلال اجتماع عُقد أمس بوزارة المالية برئاسة معتز موسى رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية بحضور وزيري النفط والزراعة ووزير الدولة بالمالية ومدير عام البنك الزراعي وممثل البنك المركزي، وأكّد توفير الأموال النقدية بفروع البنك كَافّة في مناطق إنتاج القمح، ونوه إلى أن المساحة الكلية لإنتاج القمح هذا العام بلغت (711) ألف فدان بكل الولايات بزيادة بلغت (11) ألف فدان عن المُستهدف هذا العام.