هيومان رايتس ووتش تطالب بالتحقيق في جرائم قتل المتظاهرين بالسودان

جرائم مروعة.. ونطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في مقتل المحتجين بالسودان

طالبت "منظمة هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة بفتح تحقيقات بشان الإنتهاكات المروعة التي يتعرض لها المحتجين في السودان، واشارت الى أن إفلات الأجهزة الأمنية من العقاب سابقا أدى الى هذا العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين.

وقالت مديرة المنظمة بشرق افريقيا، جيهان هنري، اليوم (الاربعاء)، خلال الاسابيع الماضية الحكومة السودانية إستخدمت العنف بشدة ضد المتظاهرين، والناشطين يقولون أن أكثر من (55) شخصا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر الماضي".

وأضافت: راينا الصور التي توثق للضرب بعنف، واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، انه شيء مروع ، كما راينا اثار التعذيب والضرب على الكثيرون الذين خرجوا من المعتقلات، "انها صور صادمة".

وقالت هنري "استخدام العنف ليس جديد على قوات الامن في السودان، وفي احتجاجات 2013 قتل أكثر من 200 شخص".

واوضحت " دائما مانطالب باجراء تحقيقات في هذه الجرائم"، وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان، اجراء هذه التحقيقات في السودان.

وشددت مدير المنظمة بافريقيا، " انه يجب على الأمم المتحدة ان تكون مهتمة بشكل أكبر بمايدور في السودان".

وقالت هنري الأسبوع الماضي قتل شخص داخل السجن، كما قتل العشرات في وضح النهار، وأسر الضحايا تريد التحقيقات والعدالة، ونحاول دعم هذه التحقيقات عن طريق توضيحها الى الامم المتحدة.

وتابعت هنري: " تحدثنا الى المتظاهرين، وتحدثت متظاهرات سيدات عن العنف والتحرش بهن، واستهدافهن بشكل أكبر، وهنالك اعداد كبيرة من السيدات المعتقلات".

وأعربت عن قلقها من أن الكثير من المعتقلين لايسمح لذويهم بزيارتهم، وقالت الأمن السوداني يسئ للمعتقلين، كما أن ظروف سيئة، وتابعت: " غير مقبول استخدام العنف والقمع، وهذا وضع مؤسف في السودان ولكنه طبيعي".