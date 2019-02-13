الكاف يوقع عقوبة على الهلال السوداني لهذا السبب

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”الكاف” قرارًا قضى بفرض عقوبة على نادي الهلال السوداني قدرها”30″ ألف دولار بسبب الأحداث التي شهدتها مباراته أمام الأفريقي التونسي في دوري أبطال أفريقيا. وقال الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم السوداني إن العقوبة جاءت مفصلة بتغريم النادي “10” ألف دولار بسبب قذف الملعب بالألعاب النارية والشماريخ والحجارة، و”10″ ألف دولار بسبب قذف قارورات المياه في الملعب، و”10″ ألف دولار بسبب عدم توفير الحماية الكافية. وأوضح اتحاد كرة القدم السوداني أن”كاف” أمهل نادي الهلال شهرين لسداد الغرامة.

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