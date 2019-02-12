وشملت قائمة المفرج عنهم المذيع ومقدم البرامج بقناة الهلال، وائل محمد الحسن، ومقدمة البرامج بقناة النيل الازرق،عزيزة عوض الكريم، ومقدم البرامج في قناة امدرمان الواثق جار العلم، والصحفي الرياضي، أبوبكر عابدين، ومذيعة الاخبار في الفضائية السودانية، شاهيناز عثمان، والتي قدم اعتذاراً لاهل دارفور عقب إذاعتها خبر توقيف خلية تتبع لحركة تحرير السودان" فصيل عبدالواحد".
وضمت قائمة المفرج عنهم كل من، ياسر عوض، سوسن عبد الحميد، امتثال سليمان، إمام حسن إمام، نجاة الطريفي، رفقة أبو الخير، آسيا غبوش، أمجد مصطفى، أميرة حسن مامون.يُشار الي ان الوقفات الاحتجاجية التي دعا اليها تجمع المهنيين السودانيين شملت قطاعات الدراميين والاطباء والصيادلة واساتذة الجامعات، والذي جري اعتقال العشرات منهم اثناء الخروج من دار الجامعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الافراج عن (14) اعلامي بعد ساعات من الإعتقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.