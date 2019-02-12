الافراج عن (14) اعلامي بعد ساعات من الإعتقال

أفرج جهاز الامن والمخابرات الوطني عن (14) اعلامياً بعد ساعات من الاعتقال والذي جري نهار اليوم الثلاثاء من امام مقر وزارة الاعلام و والاتصالات وتقانة المعلومات، حيث نفذ الاعلاميين وقفة احتجاجية.

وشملت قائمة المفرج عنهم المذيع ومقدم البرامج بقناة الهلال، وائل محمد الحسن، ومقدمة البرامج بقناة النيل الازرق،عزيزة عوض الكريم، ومقدم البرامج في قناة امدرمان الواثق جار العلم، والصحفي الرياضي، أبوبكر عابدين، ومذيعة الاخبار في الفضائية السودانية، شاهيناز عثمان، والتي قدم اعتذاراً لاهل دارفور عقب إذاعتها خبر توقيف خلية تتبع لحركة تحرير السودان" فصيل عبدالواحد".

وضمت قائمة المفرج عنهم كل من، ياسر عوض، سوسن عبد الحميد، امتثال سليمان، إمام حسن إمام، نجاة الطريفي، رفقة أبو الخير، آسيا غبوش، أمجد مصطفى، أميرة حسن مامون.

يُشار الي ان الوقفات الاحتجاجية التي دعا اليها تجمع المهنيين السودانيين شملت قطاعات الدراميين والاطباء والصيادلة واساتذة الجامعات، والذي جري اعتقال العشرات منهم اثناء الخروج من دار الجامعة.