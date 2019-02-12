كشفت اقرير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد هو النادي الأكثر قيمة في العالم، حيث يملك النادي الملكي أعلى عقود الرعاية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تم تم اعتبار ريال مدريد النادي صاحب القيمة الأعلى بين جميع أندية كرة القدم حول العالم، وفقا لما نشره تحليلٌ مبني على قيمة النادي لرعاته.

كنتيجةٍ لنجاحهم الباهر مؤخرا في دوري أبطال أوروبا، أثبت النادي الأبيض أنه علامةٌ تجارية مهمة ومفيدة لجميع رعاته مثل طيران الإمارات، أودي، EA Sports، هوغو بوس، وماهو .. وغيرهم الذين استفادوا من مكانة النادي لنشر رسائلهم في مختلف الأرجاء.

وبهذا، فقد تفوق نادي العاصمة الإسبانية ونصّب نفسه في صدارة أندية كرة القدم حول العالم حسب تقديرات الرعاية من قبل POWA.

| عموما، عندما يتعلق الأمر بكل أنواع الرياضات، يتفوق الNBA على الجميع، ويحل ريال مدريد ثانيا وبرشلونه خلفه في المركز الثالث، كأكبر الأندية قيمة في جميع الرياضات.