السودان: السجن والغرامة ضد محتجين في النيل الأبيض

أصدرت محكمة سودانية بولاية النيل الأبيض، على بعد 251 كيلومتراً عن الخرطوم، أحكاماً بالحبس عاماً وغرامة مالية بـ 10 آلاف جنيه ضد 3 متظاهرين.

وقال المركز السوداني للخدمات الصحافية إن إحدى محاكم مدينة كوستي حاضرة بولاية النيل الأبيض أصدرت أحكاماً بالسجن لدة عام ضد 3 متهمين بموجب المادة 67 من القانون الجنائي المتلعقة بالإخلال بالطمأنينة العامة، بعد إدانتهم بالتحريض على التظاهر، وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، والحبس 6 أشهر أخرى، إذا تخلفوا عن الدفع.

وقبضت السلطات في ولاية النيل الأبيض على المتظاهرين الثلاثة مع آخرين في إحدى الاحتجاجات التي اندلعت مؤخراً بالولاية. ويواجه المتظاهرون الثلاثة اتهامات بالتحريض والمشاركة في التظاهرات.

ويشهد السودان منذ أكثر من شهر ونصف سلسلة تظاهرات، دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين "تجمع نقابي غير رسمي"، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وللمطالبة بإسقاط النظام.