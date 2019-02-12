موظفي موظفات بنك الخرطوم"ما جانا عشقك من فراغ ولا نحن حبيناك عبط"

ما جانا عشقك من فراغ

ولا نحن حبيناك عبط

تجمع موظفات و موظفي بنك الخرطوم

أولاً : و اقتداء منا بشعار مؤسستنا الذي نعتز به (انت أولا) كان لزاماً علينا ان نعتذر لعملائنا الكرام بل دعنا نقل الى شعبنا الكريم فعملاء بنك الخرطوم هم الشعب عموم عن اضرابنا نحن موظفي و موظفات بنك الخرطوم عن العمل يوم الأربعاء الموافق 13 فبراير ساعه عن العمل ابتداءً من الساعه 11ص و حتى 12ظ ليس تكاسلا منا ولا تخاذل و انما حداداً على ارواح شهداء الوطن و تعبيراً سلمياً عن رفضنا لأساليب النظام في قمع تظاهرات ثورة ديسمبر المجيده و تأكيداً منا عن تضامنا مع جرحى ومصابي ومعتقلي النظام . فلكم العتبى حتى ترضوا و يرضى الوطن.

ثانياً : هذا التماسا منا لمؤسستنا الام للصرح العظيم الشامخ (بنك الخرطوم) بقبول العذر منا عن هذا القرار ولتعلم امنا الرحوم انه ليس من باب نقص الولاء منا وليس من باب التخلي عنها أيضاً و إنما هو نداء الوطن ( و للأوطان في دم كل حر يد سلفت و دين مستحق) و نحن احرار بنك الخرطوم كان لابد ان نلبي النداء ولو بالقليل بعد.

كما لا يفوتنا ان نخلي الاداره العليا للبنك من اي مسؤوليه تجاه هذا الإضراب و تحملنا نحن موظفي و موظفات البنك لأي عواقب ناتجه.

ثالثاً : نؤكد نحن كنداكات و احرار بنك الخرطوم استعدادنا التام للعمل ساعه اضافيه بعد الدوام تعويضاً لعملائنا الكرام عن توقف مصالحهم دون اجر اضافي.

أخيراً : الى جماهير شعبنا العظيم

الى جميع مصرفيي بلادنا و زملائنا في المهنه ليحذوا حذونا

الى الاطباء ( جيش الوطن الابيض)

الى معلمينا في كل بقاع الأرض

الى الطلاب نبض الشارع

الى مهندسي ومحامي بلادي

وجميع المهنيين

تضامنا منا نحن موظفي بنك الخرطوم سنلبس الاسود حدادا و سنضع القلم و نغلق الاجهزه فالحصة وطن. تجمع موظفي وموظفات بنك الخرطوم

الثلاثاء 12 فبراير 2019