بوكيتينو: توتنهام قادر على هزيمة أي فريق

أكد ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي أن السبيرز قادر على تحقيق الفوز على أي منافس، وذلك قبل مواجهة بروسيا دورتموند الألماني، والمقرر لها غدًا الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "نحن نواجه فريقا قويا للغاية، لكن مع كامل احترامي لدورتموند، قادرون على الفوز على أي فريق".

وعن إصابة داني روز ظهير أيسر توتنهام وإمكانية مشاركته من عدمها في المباراة.. قال بوكيتينو: "من المستحيل أن أدفع به بشكل أساسي منذ بداية المباراة، غدًا سنقوم بتقيم حالته لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون على مقاعد البدلاء ومساعدة الفريق".