إبراهيموفيتش يتوقع الفائز من مواجهة يونايتد وسان جيرمان

يري السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي أنه المستفيد من مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

ويشهد ملعب "أولد ترافورد" مساء اليوم الثلاثاء مواجهة مان يونايتد لـ سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية: " لا تمثل لي خسارة أحد الفريقين للمباراة أو الخروج من دوري الأبطال أزمة فأنا الفائز في النهاية".

وأضاف: " في النهاية سأكون أنا الفائز، وسيظل لي فريق في دوري الأبطال".

وعن الأقرب للفوز في مباراة اليوم قال إبراهيموفيتش: " أعتقد أن سان جيرمان يمتلك أفضلية في الفوز، لامتلاكهم لاعبين جيدين خلال الفترة الحالية".

وإرتدى إبراهيموفيتش قميص باريس سان جيرمان منذ موسم 2012-2013 وحتى صيف 2016 حيث انتقل إلى مان يونايتد ولعب معه حتى عام 2018 قبل أن يرحل إلى عام 2018 قبل أن يرحل إلى لوس أنجلوس جالاكسي في شهر مارس الماضي.