مشاكل تواجه 690 معلماً سودانياً مُعارين بدولة عربية

الخرطوم: باج نيوز

كشفت وزارة التربية والتعليم العام، عن مشاكل تواجه 690 معلماً سودانياً معارين بسلطنة عمان منذ خمس سنوات، تنتهي في يونيو القادم، وقالت إن المشاكل بشأن عودتهم الى البلاد.

وإلتأم اليوم الثلاثاء، إجتماع بوزارة التربية والتعليم، ضم وكيل الوزارة الطاهر حسن الطاهر، وممثلين للنقابة، لبحث قضايا المعلمين.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، اهتمامهم بقضايا ومشاكل المعلمين المعارين بسلطنة عمان والبالغ عددهم ٦٩٠، وأوضح أن عدد من المعلمين يرغبون في العودة بينما يرغب آخرين في الاستمرار.

وأوضح أن شروط ولوائح الإعارة لا تسمح بالاستمرار حال انتهاء مدة الإعارة، مشيراً الى أن الاجتماع قرر بحث القضية عبر الأطراف المعنية كافة بما فيها الجانب العماني.

من جهته طالب رئيس النقابة العامة لعمال التعليم، عباس حبيب الله، بأخذ الترتيبات اللازمة مع السلطات العمانية عبر وزارة الخارجية والقنوات الدبلوماسية في البلدين للوصول لحلول جذرية تضمن للمعلمين المعارين حقوقهم وتجنب جهات اتخاذ القرار الحرج بشأن المعارين.

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