كسلا : الأمن يلقى القبض على أكبر مهربي البشر

تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية كسلا من القبض على أكبر مهربي البشر الذي يترأس تشكيل عصابي يعمل في التهريب والإتجار بالبشر على الحدود.

وكشفت مصادر أمنية بحسب (smc) أن المتهم يواجه عدداً من البلاغات السابقة والمفتوحة في مواجهته وتم تقديم ملف بلاغاته للمحكمة تحت المواد(7، 8، 9،13) من قانون الاتجار بالبشر وتم التحري معه في البلاغ المفتوح بالقسم الأوسط بكسلا.

وأبانت المصادر أن وحدة الأمن بولاية كسلا ظلت تتابع المعلومات حول هذا المهرب المسجل خطر بسبب نشاطه في عمليات تهريب البشر مع دول الجوار عبر الشريط الحدودي، مبيناً أنه تم التعرف عليه بعد عرضه على عدد من الرهائن في بلاغ سابق باعتباره زعيماً لتشكيل عصابي مكون من (13) متهماً ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم مؤخراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)