الأردن.. كشف اختطاف ثلاثة مواطنين في طرابلس الليبية

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن الأردنيين الثلاثة المفقودين في ليبيا الذين تحدثت تقارير عن اختطافهم، محتجزون من قبل الغرفة الأمنية المشتركة في العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، أن "الموضوع متابع من قبل الوزارة منذ أغسطس من العام الماضي"، مشيراً إلى "طرح القضية أيضاً أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد فايز السراج للمملكة في نوفمبر الماضي"، وفق صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الثلاثاء.
وبين القضاة، أن "القضية متابعة باهتمام وبشكل يومي من قبل الأجهزة الأمنية، إضافةً إلى وزارة الخارجية، وأن السفير الليبي أكد للوزارة في أكثر من اتصال أن الموضوع يلقى من جانبهم كل الاهتمام وأنه سيُفرج عن المواطنين الثلاثة في وقت قريب".
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