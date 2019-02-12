رئيس البرلمان: "الاحتجاجات" بدأت في الانحسار

قال رئيس البرلمان أ.د. إبراهيم أحمد عمر، إن الاحتجاجات التي شهدنها بعض ولايات السودان بدأت في الانحسار وأن الأمور تتجه نحو الاستقرار، وأشار إلى انخفاض عدد المتظاهرين وأنهم أصبحوا “مجرد عشرات” يتظاهرون لوقت قليل لرفع لافتات والتصوير بالموبايل.

وقال عمر في مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، إنه بداية من 19 ديسمبر الماضي اندلعت احتجاجات بسبب أزمة الخبز والوقود والسيولة، وأن الأمر أدى لخروج عدد من الشباب للتظاهر وأنهم لم يصبروا حتى حل هذه الأزمات.

وتابع “هذا الأمر سينتهي قريباً، وفي تقديرنا أنه بمجرد إنهاء الأمور الاقتصادية التي دفعت الشباب للخروج فإنني أعتقد أن الدولة ستعود لمسيرتها كما كانت”.

وأوضح عمر أن الحكومة تعمل على حل الأزمة الاقتصادية، لافتاً إلى أن أحد حلول المشكلة الاقتصادية يتمثل في التأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف أنه في حال حل الأزمة الاقتصادية سنكون استجبنا لكثير من الذين خرجوا للشارع، منوهاً إلى أن مثيري الأزمات لا يرغبون في حل الأزمة الاقتصادية وسيعملون على تفاقمها، ولا يرغبون في أن يصل السودان لدستور جديد وانتخابات نزيهة.

وأكد رئيس البرلمان أن المؤتمر الوطني سيرشح الرئيس عمر البشير في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020.